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1 час назад

Европа пообещала россиянам новые правила по выдаче виз

Lenta.ruиещё 1

Еврокомиссия (ЕК) планирует представить в пятницу, 30 сентября, обновленные правила по выдаче виз российским гражданам после объявления частичной мобилизации в России. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер в Twitter.

Европа пообещала россиянам новые правила по выдаче виз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В 14:00 (в 15:00 по московскому времени) выйдут обновленные инструкции по выдаче виз и контролю российских граждан на внешних границах ЕвроЕвросоюза», — пообещал Мамер.

30 сентября власти Финляндии закрыли границу с Россией из соображений ограничения российского туризма в стране. Ограничение на въезд распространяется не только на туристов, но также и на транзитных путешественников. В скандинавскую страну по-прежнему могут попасть граждане, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например, с целью учебы, работы или посещения родственников.

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