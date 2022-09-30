Некоторые туры в Турцию оказались дешевле, чем авиабилеты

Редакция TourDom.ru сравнила цены на туры и авиабилеты в Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Москве с вылетом в первых числах октября. Как оказалось, в некоторых случаях отдых в турецком отеле стоит дешевле, чем перелет до Антальи.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Если смотреть Екатеринбург, то отдых в турецком Concordia Celes Hotel 5* с питанием «ультра все включено» будет стоить 120 тыс. руб. с заездом 4 октября на 7 ночей на двоих. 3-звездочные отели можно найти и дешевле 100 тыс. В то же время за билеты на самолет на эти же даты туда-обратно за двоих придется заплатить около 135 тыс. руб. Причем на обратном пути прямого рейса нет – только с пересадками.

Самый бюджетный тур из Красноярска в турецкий 3-звездочный отель стоит около 120 тыс. руб., в отель 4* – 150 тыс. руб. на двоих с питанием «все включено» за 7 ночей. Заезд 4 октября. Авиабилеты на двоих до Антальи туда и обратно стоят минимум 189 тыс. руб. с одной пересадкой.

Новосибирск тоже снижает цены. Самое бюджетное предложение на 8 ночей с вылетом 4 октября – отдых в отеле Miramor Garden Resort 4* за 132 тыс. руб. на двоих. В этом случае тоже можно увидеть разницу в цене тура и авиабилетов. На момент написания новости на те же даты доступен прямой перелет до Антальи за 172 тыс. руб. на двоих туда-обратно.

Из Москвы можно отправиться, например, в Throne Beach Resort & Spa 5*. Стоимость такого тура с питанием «все включено» 94 тыс. руб. за 7 ночей на двоих. Заезд 5 октября. При этом самые недорогие билеты из столицы в Анталью на эти же даты на двоих туда-обратно стоят 93,5 тыс. руб.