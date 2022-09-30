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4 часа назад

Бархатный сезон: Ростов вошел в десятку самых популярных направлений для осеннего отдыха

Don24.ru

Ростов вошел в десятку российских городов, где туристы предпочитают отдыхать ранней осенью. В этом году спрос на отдых в бархатный сезон по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза, сообщает сайт Tvil.ru.

Ростов вошел в десятку популярных направлений осеннего отдыха
Фото: Don24.ruDon24.ru

«...самыми популярными городами для отдыха в бархатный сезон стали Сочи, Санкт-Петербург, Ялта, Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Гагра, Ростов-на-Дону и Волгоград», – пишет источник.

В Ростове туристы в среднем останавливаются на одну ночь и платят за это около 2500 рублей. На двое суток путешественники чаще всего приезжают в Волгоград и Москву, на трое – в Казань. На четыре ночи жилье обычно бронируют в Санкт-Петербурге и Калининграде, на шесть – в Сочи, Кисловодске и Ялте.

Лидирует по продолжительности отдыха абхазская Гагра – сюда люди предпочитают приезжать в среднем на неделю.

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