Ростов вошел в десятку популярных направлений осеннего отдыха

Ростов вошел в десятку российских городов, где туристы предпочитают отдыхать ранней осенью. В этом году спрос на отдых в бархатный сезон по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза, сообщает сайт Tvil.ru.

В Ростове туристы в среднем останавливаются на одну ночь и платят за это около 2500 рублей. На двое суток путешественники чаще всего приезжают в Волгоград и Москву, на трое – в Казань. На четыре ночи жилье обычно бронируют в Санкт-Петербурге и Калининграде, на шесть – в Сочи, Кисловодске и Ялте.