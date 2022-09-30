Власти Алтая заявили, что турпоток в регион приводит к разрушению троп и маршрутов

"Несомненно, Алтай является драйвером развития туризма. В последнее время увеличился поток туристов - более 2 млн посещений туристических объектов в год. Таким образом, на одного жителя региона приходится более 10 туристов. Это достаточно существенная нагрузка. <…> Мы сегодня должны предпринять все необходимые меры для сохранения экологии региона. Низкая культура рекреационного природопользования и чрезмерная нагрузка на отдельные ландшафты приводит к их загрязнению и деградации, активизации эрозионных процессов, разложению корневой системы растений, увеличению горных маршрутов в переувлажненном климате ведет к разрушению туристических троп", - сказал министр.