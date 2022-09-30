Власти Алтая заявили, что турпоток в регион приводит к разрушению троп и маршрутов

Туристический поток в Республику Алтай, достигший показателей в более 2 млн человек, приводит к разрушению троп и маршрутов и становится причиной деградации природных ландшафтов, сообщил в рамках сессии по экологической политике форума "Нить природы" министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Айлан Сумачаков.
"Несомненно, Алтай является драйвером развития туризма. В последнее время увеличился поток туристов - более 2 млн посещений туристических объектов в год. Таким образом, на одного жителя региона приходится более 10 туристов. Это достаточно существенная нагрузка. <…> Мы сегодня должны предпринять все необходимые меры для сохранения экологии региона. Низкая культура рекреационного природопользования и чрезмерная нагрузка на отдельные ландшафты приводит к их загрязнению и деградации, активизации эрозионных процессов, разложению корневой системы растений, увеличению горных маршрутов в переувлажненном климате ведет к разрушению туристических троп", - сказал министр.
Он уточнил, что также негативно на туристические маршруты влияет и использование вездеходов и квадроциклов, которые пользуются популярностью среди туристов. По словам министра, антропогенную нагрузку надо уменьшать.
"В условиях ухудшения состояния окружающей среды идет процесс поиска альтернативных способов использования природных ресурсов, и экологический туризм стал основным вектором развития, направленным на восстановление и улучшение экологии. В Республике Алтай более 24% занимают территории с особо охраняемыми условиями, у нас на территории республики имеется 44 памятника природы, пять зон занесены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Суммарная протяженность экотроп составляет 178 км", - подчеркнул Сумачаков.
Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 220 тыс. человек. Туризм - одна из основных отраслей экономики республики.
30 сентября в Республике Алтай начал работу масштабный экологический форум "Нить природы". Форум будет проходить до 1 октября на площадках агропарка "Амза" и всесезонного курорта "Манжерок". В рамках мероприятиях эксперты обсудят актуальные задачи федеральной экологической повестки и устойчивого развития региона, реализацию стратегии социально-экономического и ноосферного развития. Впервые форум прошел в республике в 2021 году.