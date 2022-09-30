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59 минут назад

Южная Корея отменит обязательные ПЦР-тесты для туристов

Мира Маркина

Стало известно о значительном смягчении правил въезда для иностранных туристов на территорию Южной Кореи. Изменения вступят в силу 1 октября, пишет ТАСС, ссылаясь на документы центрального штаба по противодействию чрезвычайным происшествиям и мерам безопасности республики.

Южная Корея смягчает правила въезда для туристов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Начиная с октября, обязательное ПЦР-тестирование при въезде в страну отменяется. Ранее туристов обязали проходить тест на инфицирование COVID-19 в течение суток по приезде.

Южнокорейские власти отметили, что подобное смягчение мер, направленных против распространения новой коронавирусной инфекции, стало возможным ввиду улучшения эпидобстановки в стране.

Ранее “Рамблер” писал о том, что россияне смогут попасть в Корею на пароме.

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