Пассажирам 60 лет и старше предложат скидку в РЖД

Российские железные дороги (РЖД) предоставят пассажирам в возрасте 60 лет и старше скидки на билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Пассажиры 60 лет и старше могут путешествовать в купейных вагонах поездов дальнего следования с 15% скидкой. Акция приурочена ко Всемирному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября", – рассказали в РЖД.

Купить билеты по льготной программе можно вплоть до 20 декабря, но не позднее чем за три дня до отправления состава. Путешествие по приобретенным билетам возможно в период с 3 октября по 22 декабря. Отдельно в РЖД напомнили, что пассажиры 60 лет и старше могут воспользоваться постоянной 30-процентной скидкой на поезда типа "Сапсан", "Ласточка" и "Рускеальский экспресс".