Срочно уезжающие туристы рассказали, что Монголия пока доступна без очередей

На границе с Грузией и Казахстаном большие очереди, но есть еще одна безвизовая страна, куда срочно направляется часть российских «туристов», – Монголия. Туда ходят регулярные автобусы, поезда и летают самолеты.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Самый быстрый и бюджетный вариант путешествия из Бурятии – поездка на автобусе или автомобиле. Из Улан-Удэ в Улан-Батор пассажиров возит рейсовый автобус, который имеет приоритет в очереди, но билеты на ближайшие даты закончились. Еще назначили дополнительный маршрут из столицы Бурятии в Сухэ-Батор. Стоимость проезда – 1000 руб.

Есть вариант отправиться с частными перевозчиками. Стоимость путешествия из Улан-Удэ в Монголию варьируется от 5 до 10 тыс. руб. Самые популярные пункты пропуска, по словам очевидцев, – Кяхта, Ташанта и Монды. Через последний КПП ехать рекомендуют не все, так как дорога от него до Улан-Батора практически отсутствует и придется «потрястись».

«Сегодня только пересёк границу на КПП “Ташанта”. Вопросов не задавали, при мне никого не разворачивали. На все ушло буквально 20 минут», – рассказал один из путешественников.

Другие сообщают, что так же быстро можно пройти и пункт пропуска «Кяхта». Те, кто путешествуют не на своем авто, могут подойти к началу очереди и там уже местные «предприниматели» предлагают подсесть к ним в машину за 3–5 тыс. руб., быстро пройти границу, а потом с «ветерком домчаться» до столицы Монголии. По словам очевидцев, в среднем путь от Кяхты до Улан-Батора с переходом через КПП занимает от 7 до 10 часов.