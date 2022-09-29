У туристов сохранился интерес к отдыху в санаториях

Туроператоры сообщают, что продажи туров по России за первую неделю после объявления частичной мобилизации снизились в среднем в 2 раза. «Исключение составляют путевки в санатории, где спрос сократился не так заметно, на 15–20%», – говорит коммерческий директор «АЛЕАН» Оксана Булах. «Большинство туристов взяли паузу и не торопятся бронировать или, напротив, аннулировать заказанный тур», – добавил руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В турагентствах, опрошенных редакцией TourDom.ru, сообщают, что ситуация на рынке внутреннего туризма сейчас мало отличается от выездного. «Заявки не сократились, а пропали. По России тоже в ноль», «Ничего не бронируем, только консультации и выдача документов», «У нас берут только туры в Турцию на ближайшие дни», – пишут специалисты турбизнеса в чате «Крыша ТурДома B2B». Они отмечают, что приостановились даже запросы на туры внутри региона.

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В туркомпаниях видят небольшой спрос на авиабилеты, а также отдельные заявки по Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу и курортам Минеральных Вод на ближайшие даты. «Глубины продаж практически никакой, на ноябрь, декабрь есть единичные бронирования», – говорит Любовь Воронина («Слетать.ру»).

Представители розницы отмечают, что раньше в этот период уже вовсю шли запросы на отдых в январские каникулы. «Но сейчас даже те, кто планировал поездку, взяли паузу», – сообщает Елена Трумбач. Впрочем, турагент Дмитрий Чистяков отмечает, что осенью туры по России всегда спрашивали мало, больше заявок можно ожидать ближе к новогодним праздникам: «По опыту прошлых двух десятилетий работы могу сказать, что это обычное дело».

Что касается отказов от поездок «на эмоциях», представитель сети «Розовый слон» отмечает, что их совсем немного. Не видят большого количества аннуляций и в других агентствах: «Туристы, как и мы, ждут разъяснений от властей. Возможно, когда появится конкретика по мобилизации, люди смогут увереннее планировать свой отдых».