Почему в Турции увеличилось число отказов в выдаче шенгенских виз

Глава Представительства Европейского союза в Турции Николаус Мейер-Ландрут в очередной раз прокомментировал увеличение числа отказов в выдаче шенгенских виз гражданам Турции, повторив свои заявления о том, что этот вопрос не является политическим.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Посол заявил турецкой газете Daily Hürriyet: утверждения о том, что растущий процент отказов носит политический характер, не соответствуют действительности, и причиной этих показателей является рост числа некорректно заполненных, не прошедших проверку документов и неполный их комплект.

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«Я должен очень четко прояснить один момент. Мы сталкиваемся с практическими проблемами, которые пытаемся решить, это не политический вопрос. Мы видим увеличение числа отказов, потому что мы видим больше поддельных документов и неполных заявлений»,

— отметил он в интервью.

По словам посла, посольства и консульства государств Шенгенской зоны столкнулись с резким увеличением числа заявлений, полученных после отмены ограничений, связанных с коронавирусом, не только в Турции, но и во всем мире.

В результате, по его словам, количество заявлений привело к увеличению времени обработки и ожидания, что создает проблемы не только для путешественников, но и для сотрудников посольств, которым приходится иметь дело с этим накопившимся количеством заявлений на получение визы.

В последние годы доля граждан Турции, которым отказывают в получении шенгенской визы, постоянно увеличивается:

В 2021 году подано 271 977 заявок, 16,5 процентов отклонено

2020 год — подано 229 282 заявки, отклонено 12,5%

2019 год — подано 906 862 заявки, отклонено 9,6%

2018 год — подано 879 240 заявок, отклонено 8,4%

2017 год — подано 971 710 заявок, отклонено 6,4%

2016 год — подано 937 487 заявок, отклонено 4,4 %

2015 год — подано 900 789 заявок, отклонено 3,8 %

2014 год — подано 813 339 заявок, отклонено 4,4 %

Из-за сложившейся ситуации многие не смогли выехать навестить членов семьи и заняться деятельностью, связанной с работой.

Турецкие власти подвергли резкой критике растущее число отказов, даже представив отчет Совету Европейского союза в попытке решить этот вопрос. Ожидается, что доклад будет обсужден в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в октябре.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее обвинил ЕС в намеренном усложнении и удлинении визовых процедур для турецких граждан по политическим причинам.

Однако в конце августа представитель ЕС в Турции Мейер-Ландрут подчеркнул, что задержка в обработке заявлений на получение визы и увеличение числа отказов в выдаче виз не являются политическими или касаются исключительно граждан Турции. Она назвала показатели отказов лишь «немного выше среднемировых».