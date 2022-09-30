Венгрия продолжит выдавать визы россиянам несмотря на санкции ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Стйярто, находясь в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, прояснил ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам: «Это будет несколько более сложная и медленная процедура по сравнению с тем временем, когда договор об упрощенном порядке существовал. Но даже когда соглашения нет, это не значит, что мы не выдаем визы. Конечно, мы будем продолжать делать это с соблюдением всех процедур».

31 июля ЕС согласился расторгнуть соглашение с Россией, которое упрощало выдачу виз российским гражданам.

Видео дня

Позже Польша, Эстония, Латвия и Литва ввели ограничительные меры в отношении российских туристов, включая выдачу виз, позже к ним присоединилась и Финляндия. С другой стороны, Германия и Франция выступили против полного запрета на въезд российских туристов в Еврозону.

Говоря об этих мерах, венгерский министр отметил, что санкции, введенные против России, не оказались сколько-нибудь успешными, и они, по сути, наносят вред Европе. Именно санкции стали причиной роста инфляции, коммунальных платежей, цен на газ и продукты питания, а это приводит экономику континента к рецессии.

По словам Сийярто, последняя встреча лидеров ЕС по восьмому пакету провалилась, поскольку не было сделано ни одного предложения, не говоря уже об окончательном решении.

«Мы не одобрим ни одного решения, которое наносит ущерб национальным интересам Венгрии. Безопасность нашего энергоснабжения остается красной чертой. Любые санкции, которые ставят под угрозу наше энергоснабжение, для нас неприемлемы»,

— подчеркнул министр.

Он также отметил разочарование по поводу своих «западных коллег», которые не хотят вести переговоры, в то время как Сийярто ценит диалог и переговоры. По его словам, если ЕС закроет дипломатические каналы, ситуации на Украине не будет конца.

Российский «Газпром» ежедневно поставляет в Венгрию 5,8 млн кубометров газа в дополнение к объемам, предусмотренным долгосрочным контрактом страны. По словам Сийярто, в настоящее время запасы Венгрии содержат достаточно газа, чтобы покрыть 41% годового потребления, и это значительно больше, чем 23% по Европе в целом.