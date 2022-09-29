Россиянин поделился подробностями о северном пути в Европу

Россияне продолжают делиться опытом пересечения границ. Наш соотечественник рассказал о путешествии в Норвегию из Мурманска. Пройти все КПП удалось всего за 10 часов. В нынешних реалиях – достаточно быстро.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По словам путешественника из города-героя выехали в 7 утра и уже через час и 20 минут были на КПП «Титовка». Всего в очереди было не более 30 машин и около 100 человек. Первый пункт пропуска удалось пройти за 5 часов.

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Очевидец порекомендовал приезжать на КПП не позже 5 часов утра, или наоборот – ближе к обеду, так как в интервал с 8 часов и до 11 практически никто не встал в очередь. Прохождение КПП показалось россиянину слишком длительным. «Так почему мы так долго стояли на первом КПП? Да потому что мужчина средних лет в форме, подобно ленивцу из «Зверополиса», заносил данные каждого мужчины призывного возраста в специальный телефон, тратя по несколько секунд на поиск каждой буквы и отвлекаясь на разговоры с коллегами. Это какое-то дикое мучение и испытание стойкости для всех проходящих границу», – написал путешественник.

Он предположил, что при помощи этого телефона сотрудник пограничной службы проверял наличие повесток у выезжающих мужчин. Потом устройство сломалось. Двинуться к следующему рубежу удалось в 13:15: «Пять (!) часов мы наблюдали за тем, как мужчина бился в неравной схватке с техническим прогрессом». Второе КПП прошли минут за семь.

На самой границе России задавали стандартные вопросы: «Зачем едете в Норвегию? Куда летите? И т. д.» Кого-то, по словам подписчика, пропускали вообще без лишних слов. А вот на норвежской стороне расспросы были более подробными: пришлось показывать билеты, рассказывать о планах и работе. «Всего прохождение границы со всеми КПП заняло 10 часов и стоило кучи потраченных нервов и сил», – подытожил путешественник.