Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией

«Вопросы у меня были: куда, когда купил билеты, на сколько. Ни про военник, ни про призыв ничего не спрашивали, но я так понял, там сидит человек из военкомата и проверяет по своим базам. Я прошел быстро. При этом двоих с нашего автобуса сняли. Вроде как раз по базам из Генштаба», — поделился он.