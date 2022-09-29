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2 часа назад

Ростуризм прорабатывает возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции

ТАССиещё 3

Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции прорабатываются, Ростуризм следит за ситуацией. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Ростуризм ищет пути для использования карт "Мир" в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются", - написала она.

Догузова отметила, что Ростуризм следит за ситуацией с картами "Мир" в Турции.

"Причины понятны - это попытки ряда стран блокировать работу российской карты за рубежом", - отметила она.

Руководитель ведомства напомнила, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение, принимать или нет карты "Мир" в своей инфраструктуре.

Частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank 16 сентября объявили о приостановке приема карт "Мир" вслед за заявлением Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом. Также карты системы "Мир" в Турции принимали государственные банки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. 27 сентября турецкий телеканал NTV сообщил, что госбанки приняли решение о выходе из российской платежной системы во вторник утром, однако оно еще официально не оглашено.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,Казначейство США,
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