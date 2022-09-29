Ростуризм ищет пути для использования карт "Мир" в Турции

Частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank 16 сентября объявили о приостановке приема карт "Мир" вслед за заявлением Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом. Также карты системы "Мир" в Турции принимали государственные банки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. 27 сентября турецкий телеканал NTV сообщил, что госбанки приняли решение о выходе из российской платежной системы во вторник утром, однако оно еще официально не оглашено.