Ростуризм ищет пути для использования карт "Мир" в Турции

Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции прорабатываются, Ростуризм следит за ситуацией. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
"Возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются", - написала она.
Догузова отметила, что Ростуризм следит за ситуацией с картами "Мир" в Турции.
"Причины понятны - это попытки ряда стран блокировать работу российской карты за рубежом", - отметила она.
Руководитель ведомства напомнила, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение, принимать или нет карты "Мир" в своей инфраструктуре.
Частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank 16 сентября объявили о приостановке приема карт "Мир" вслед за заявлением Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом. Также карты системы "Мир" в Турции принимали государственные банки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. 27 сентября турецкий телеканал NTV сообщил, что госбанки приняли решение о выходе из российской платежной системы во вторник утром, однако оно еще официально не оглашено.