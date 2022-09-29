СМИ: Финляндия закроет границы для россиян

Правительство Финляндии планирует закрыть границу для российских туристов с шенгенскими визами в ночь на 30 сентября. Об этом сообщает одна из крупнейших газет республики Helsingin Sanomat.

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Как отмечает издание, 29 сентября в 13:00 по мск кабмин планирует утвердить новое постановление, регламентирующее изменения в правилах въезда в страну. Так, будет ограничено прибытие в страну для граждан РФ. Кроме этого, под запретом окажется транзит россиян в Европу через территорию Финляндии.

Также отмечается, что накануне подобная информация появилась и на сайте правительства республики.