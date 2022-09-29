Спрос на туристические и серые сим-карты вырос в России

После объявленной в России частичной мобилизации, спрос на туристические сим-карты увеличился втрое, пишет «Коммерсант».

Так, чаще всего жители России приобретают eSIM для использования в Казахстане, Турции ОАЭ, Белоруссии и Финляндии.

"Интерес к картам для использования в Казахстане вырос в сотни раз. До этого момента популярность данного направления была низкой", - Сергей Ставропольцев, гендиректор сервиса Telwel.

Также отмечается пятикратный рост спроса на пакеты связи в странах Азии, и 2,5-кратный в Европе. Помимо всего, серые сим-карты, выросли в спросе на 50%.