Стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Египте

Россиянам предложили провести отпуск в Египте по сниженной цене: авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября запускает ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об уменьшении стоимости туров стало известно информационному агентству «Хабаровский край сегодня».

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Представитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Валентина Асеева отметила, что если для отдыха в октябре россияне чаще выбирают Турцию, то в ноябре, когда море в Анталии охлаждается, предпочтение отдается Египту. При этом, по словам специалиста, в последнее время стоимость туров на курорты Египта заметно снизилась: на падение цены повлиял курс доллара и сократившийся турпоток на фоне геополитической ситуации в России.