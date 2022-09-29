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1 час назад

Для туристов Российской Федерации нашли лучшую страну для идеального отдыха

FBM.ru

Стало известно, что для туристов из России нашли прекрасную страну для идеального отдыха о существовании которой мало кто знает. Речь идёт о государстве Бангладеш. Российский журналист Георгий Зотов назвал данное государство идеальным местом для отдыха россиян после поездки по работе со своими коллегами.

Найдена лучшая страна для идеального отдыха
Фото: FBM.ruFBM.ru

Зотов отправился по основному туристическому маршруту страны, среди которых были огромный мангровый лес Сундарбаны площадью 10 000 квадратных метров, пляж Кокс-базар, протяженностью 125 км, а также другие объекты исторического наследия. Журналист был восхищён страной Бангладеш, а также низкими ценами на продовольствие по сравнению с другими государствами. Георгий Зотов отметил, что данная страна имеет безграничный потенциал, поэтому Бангладеш может стать идеальным местом отдыха для российских путешественников.

К сожалению, на данный момент государство не имеет прямого соглашения о полётах с Российской Федерацией. Быстрее всего можно добраться в Бангладеш самолетами авиакомпаний государств Персидского залива, время в пути составит около 12 часов. Эмиратскими или Катарскими авиалиниями можно долететь до Дубая или Дохи, а там сделать пересадку на рейс до Дакки, столицы Бангладеш. Из стран юго-восточного региона можно добраться самолетом из Таиланда (Бангкок) и Индии (Калькутта). Полет через аэропорты данных стран в Бангладеш с приобретением билетов на месте может обойтись значительно дешевле перелета той же авиакомпанией из Российской Федерации. Также можно долететь в Дакку рейсом Аэрофлота через Гонконг или Бангкок.

Журналист Георгий Зотов надеется, что вопрос о прямом соглашении полётов с РФ и страной Бангладеш в будущем будет решён, и российские туристы смогут посетить эту прекрасное государство.

Новости путешествий,Георгий Зотов,Аэрофлот,
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