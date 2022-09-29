Найдена лучшая страна для идеального отдыха

Стало известно, что для туристов из России нашли прекрасную страну для идеального отдыха о существовании которой мало кто знает. Речь идёт о государстве Бангладеш. Российский журналист Георгий Зотов назвал данное государство идеальным местом для отдыха россиян после поездки по работе со своими коллегами.
Зотов отправился по основному туристическому маршруту страны, среди которых были огромный мангровый лес Сундарбаны площадью 10 000 квадратных метров, пляж Кокс-базар, протяженностью 125 км, а также другие объекты исторического наследия. Журналист был восхищён страной Бангладеш, а также низкими ценами на продовольствие по сравнению с другими государствами. Георгий Зотов отметил, что данная страна имеет безграничный потенциал, поэтому Бангладеш может стать идеальным местом отдыха для российских путешественников.
К сожалению, на данный момент государство не имеет прямого соглашения о полётах с Российской Федерацией. Быстрее всего можно добраться в Бангладеш самолетами авиакомпаний государств Персидского залива, время в пути составит около 12 часов. Эмиратскими или Катарскими авиалиниями можно долететь до Дубая или Дохи, а там сделать пересадку на рейс до Дакки, столицы Бангладеш. Из стран юго-восточного региона можно добраться самолетом из Таиланда (Бангкок) и Индии (Калькутта). Полет через аэропорты данных стран в Бангладеш с приобретением билетов на месте может обойтись значительно дешевле перелета той же авиакомпанией из Российской Федерации. Также можно долететь в Дакку рейсом Аэрофлота через Гонконг или Бангкок.
Журналист Георгий Зотов надеется, что вопрос о прямом соглашении полётов с РФ и страной Бангладеш в будущем будет решён, и российские туристы смогут посетить эту прекрасное государство.