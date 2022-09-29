Туристам нужно время, чтобы начать планировать отдых на Новый год

Большинство туристов еще не начали планировать отдых на Новый год. Но многие желают провести праздники в путешествии. Таковы результаты опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома». В нем приняли участие почти 5 тыс. человек. По условиям опроса голосовавшие могли выбрать несколько вариантов ответа, поэтому мы приводим данные в абсолютных цифрах, а не в процентах.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как заверили 250 респондентов, они уже купили туры на Новый год и отказываться от запланированного отдыха не намерены. Хотя неопределенность с возможностью пересечения границ беспокоит. Примерно такая же часть опрошенных (237 человек) выбирают поездки не на дальнюю перспективу, а прямо сейчас, потому что считают путешествия отличным способом снять стресс. Хоть иногда и останавливаются на внутреннем туризме.

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«На ноябрь план уже есть. Ростов – Москва – Нижний Новгород – Ростов. Операция "День рождения"», – пишет Sid Vicious.

Самый популярный вариант ответа «Сейчас планировать отдых на праздники не время». Его выбрал 1341 участник опроса.

«На новогодние каникулы очень хотелось бы поехать в путешествие. Любила раньше выбирать туры на полгода вперед, и даже больше. Сейчас пока что так делать сложно», – пишет Татьяна. «Думал про концерт в Бельгии в январе, но Финляндия может закрыться. Поэтому пока не решаюсь», – рассказал Антон.

Когда же наступит время, подходящее для выбора новогоднего отдыха? 1195 человек считают, что подождать придется совсем чуть-чуть. А 1228 туристов отвечают, что времени понадобится больше. Ну а 83 участника исследования заверили, что уже находятся за границей и раньше Нового года возвращаться не планируют.