ВЦИОМ: в турфирмы летом обращались только 10% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о том, обращались ли россияне этим летом в туристические фирмы. В последние несколько лет рынок туристических услуг находится не в лучшем положении: не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за сложной геополитической ситуации.

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Этим летом в туристические фирмы обращались 10% россиян, которые отдыхали вне дома. Показатель текущего года снизился на 13% по сравнению с 2021-м. Среди тех, кто обращался летом в турфирмы, 73% отметили, что им удалось оформить тур или поездку. Доля обращавшихся в туристические фирмы заметно выше среди тех, кто выезжал в отпуск в Крым (14%) или за границу (35%).

В последние несколько лет, а особенно в 2022 году, в России активно начал развиваться внутренний туризм. Все больше граждан начинало интересоваться отечественной природой и ее красотой. Больше половины россиян знают или слышали о программе национальных туристических маршрутов (61%), но хорошо осведомлены о ней только 9%. Большую информированность демонстрируют жители Уральского федерального округа (74%), хуже оказались информированы проживающие в Южном (40% ничего не знают об этом), Северо-Кавказском (42%), Сибирском (42%) и Дальневосточном (44%) федеральных округах.