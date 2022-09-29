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1 час назад

Россияне массово отказываются от турпоездок из-за частичной мобилизации

Konkurent.ru

Неопределенность и отсутствие понятных гражданам правил поведения в ситуации частичной мобилизации может привести к тому, что вся туриндустрия в очередной раз будет парализована. Это следует из письма Российского союза туриндустрии (РСТ) главе Ростуризма Зарине Догузовой, документ цитирует Интерфакс.

Россияне массово отказываются от турпоездок
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

В письме говорится, что по ФЗ-31 лицам, подлежащим мобилизации, запрещен выезд с места жительства без разрешения военкомата.

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«Таким образом, получается, что граждане РФ, находящиеся в запасе, не имеют права покидать места своего жительства без разрешения военных комиссаров не только в туристических целях, но и в рабочих», – утверждает РСТ

По мнению союза, для тех, кто формально подпадает под мобилизационный резерв, необходимо определить понятные правила выезда за рубеж и внутри страны.

«Соблюдение этих правил поможет гражданам и их семьям беспрепятственно отправляться в турпоездки», – отмечают в РСТ.

В противном случае туриндустрия будет парализована, как в случае распространения коронавируса и сопутствующих пандемии ограничений.

«Туристы, которые уже приобрели турпакеты, забронировали гостиницы и другие услуги, не понимают, могут ли они совершить поездку, есть ли основания для отказа от туруслуг и каков его порядок. Те же, кто только планировал свой отдых, вынуждены массово отказываться от путешествий и оздоровления. По всем этим вопросам нужны не точечные, а централизованные разъяснения от уполномоченных органов государственной власти», – говорится в письме.

Минобороны России 26 сентября заявило, что в условиях объявленной частичной мобилизации ограничивать передвижение россиян не планируется. В тот же день в Кремле заявили, что пока решений закрыть границу не принималось.

28 сентября на портале «Объясняем.рф» появилось разъяснение, что в условиях частичной мобилизации нет ограничения на перемещение россиян за границу, как и нет запрета на выдачу загранпаспортов. Однако «если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта».

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