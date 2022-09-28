В Таиланде международная банда заставила туристов из России отдать им 50 тысяч долларов

В Таиланде международная банда выманила у россиян посредством угроз деньги. Об этом сообщает Thai Examiner.com. Инцидент произошел на острове Самуи.

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Мошенники, среди которых были немец, двое казахстанцев и двое россиян, окружили 31-летнего мужчину, отдыхавшего с женой в кафе, и потребовали перевести им $3 млн в криптовалюте.

Пара россиян перевела с электронного кошелька только $50 тыс. Обратились в правоохранительные органы россияне только спустя несколько дней — потерпевшие боялись, что преступники причинят им боль.

Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили личности пяти из шести преступников. Однако выяснилось, что некоторые мошенники покинули страну еще до того, как россияне обратились в полицию. По факту случившегося проводится расследование.