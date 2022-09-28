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1 час назад

Россиянам пообещали увеличить количество рейсов в ОАЭ

Lenta.ru

Количество рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в предстоящем зимнем сезоне возрастет более чем на 40 процентов. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россиянам пообещали увеличить количество рейсов в ОАЭ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что с 4 октября авиакомпания Etihad Airways собирается добавить три рейса в Москву из ОАЭ. Таким образом, увеличится количество полетов на треть — до десяти в неделю.

Тем временем Flydubai, которая в настоящее время выполняет рейсы в восемь городов России, также пообещала расширить свою перевозку, однако пока это планируется сделать за счет соседних стран. С 22 октября перевозчик возобновит ежедневные полеты из белорусской столицы, Минска.

В сентябре 2022 года также возросло число рейсов Emirates из Москвы — до 17 в неделю. Уточняется, что в расписании авиакомпании появился новый утренний вылет из аэропорта Домодедово. В Санкт-Петербург перевозчик летает четыре раза в неделю.

Ранее в сентябре россиянам раскрыли сроки снижения цен на авиабилеты в ОАЭ, Турцию и Казахстан. Ожидается, что это произойдет уже в начале октября.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,Emirates,Ассоциация туроператоров России,
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