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54 минуты назад

Ростуризм заверил, что программа туристического кешбэка не закрывается

TourDom

Ростуризм заверил, что программа туристического кешбэка не закрывается
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По информации РИА «Новости», в проекте бюджета на последующие 3 года от Министерства финансов не заложены расходы на программу туристического кешбэка. После выхода соответствующего сообщения пресс-служба Ростуризма поспешила заверить, что к проекту вернутся в 2023 году и с ним никто не прощается. Вопросом выделения средств займутся немного позже.

«Что касается следующих этапов, то в настоящее время в рамках сложного бюджетного цикла на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов Минфин перераспределяет расходы с учетом текущих задач. Однако программа туристического кешбэка не закрывается, мы обязательно вернемся к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году», – сообщили в пресс-службе ведомства. Также источник добавил, что ничего критичного в отсутствии кешбэка в бюджете нет, так как деньги выделялись из резервного фонда.

В то же время один из наблюдателей рассказывал TourDom.ru о замечаниях со стороны Минфина к программе Ростуризма. Министерство стремится снизить расходы на те проекты, которые, на его взгляд, осваиваются неэффективно. По некоторым данным, Минфин предлагал исключить из туристического кешбэка и без того популярные регионы: Москву, Петербург и Краснодарский край, а также настаивал на ужесточении условий начисления компенсации – чтобы ее получить, туристам пришлось бы провести в поездке минимум 5 ночей.

Источник отметил, что запуск осеннего этапа программы в почти неизменном виде стоил Ростуризму больших усилий. Кроме того, по словам наблюдателей, есть вероятность, что проект придется дорабатывать и видоизменять.

Новости путешествий,Ростуризм,
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