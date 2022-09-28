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1 час назад

Пассажирка, впавшая в панику, сорвала рейс

Lenta.ruиещё 1

Самолет American Airlines совершил вынужденную посадку из-за истерики одной из пассажирок рейса, которая призывала попутчиков покаяться в грехах. Об этом пишет Mirror.

Пассажирка, впавшая в панику, сорвала рейс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что инцидент произошел во время полета на рейсе МайамиЛос-Анджелес. Так, по словам очевидцев, одна из пассажирок внезапно начала проявлять агрессивное поведение: сначала женщина начала ругаться с бортпроводниками, а после стала запугивать других попутчиков, громко выкрикивая фразы «Мы все умрем», «Покайтесь» и «Искупление грядет!».

Массовая паника, спровоцированная дебоширкой, сорвала рейс — из-за беспорядков на борту капитан самолета принял решение сесть в аэропорту Эль-Пасо в Техасе. После приземления неадекватную пассажирку задержала полиция. Экстренные службы авиагавани проверили борт и дали разрешение на продолжение полета.

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