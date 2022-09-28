Пассажирка, впавшая в панику, сорвала рейс

Самолет American Airlines совершил вынужденную посадку из-за истерики одной из пассажирок рейса, которая призывала попутчиков покаяться в грехах. Об этом пишет Mirror.

Сообщается, что инцидент произошел во время полета на рейсе Майами — Лос-Анджелес. Так, по словам очевидцев, одна из пассажирок внезапно начала проявлять агрессивное поведение: сначала женщина начала ругаться с бортпроводниками, а после стала запугивать других попутчиков, громко выкрикивая фразы «Мы все умрем», «Покайтесь» и «Искупление грядет!».