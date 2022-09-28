Россия предложила Саудовской Аравии взаимную отмену виз

Полный безвизовый режим может быть введен между Россией и Саудовской Аравией. Рассмотреть этот вопрос глава Ростуризма Зарина Догузова предложила министру по туризму королевства Ахмеду Аль-Хатыбу. Разговор состоялся на полях встречи министров туризма стран G20 в Индонезии, сообщает " Уралинформбюро ".

Сегодня россияне могут получить туристические визы через саудовские посольства и консульства, оформить въездные документы онлайн на портале Visit Saudi или непосредственно по прибытии в королевство. Визовый сбор составляет 118 долларов, в стоимость визы включена медицинская страховка на 26 000 долларов. Разрешение на въезд в Саудовскую Аравию действительно в течение года, общая продолжительность пребывания - 90 дней.