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42 минуты назад

Россия предложила Саудовской Аравии взаимную отмену виз

Уралинформбюро

Полный безвизовый режим может быть введен между Россией и Саудовской Аравией. Рассмотреть этот вопрос глава Ростуризма Зарина Догузова предложила министру по туризму королевства Ахмеду Аль-Хатыбу. Разговор состоялся на полях встречи министров туризма стран G20 в Индонезии, сообщает "Уралинформбюро".

Россия предложила Саудовской Аравии взаимную отмену виз
Фото: Информационное агенство Уральского Федерального округаИнформационное агенство Уральского Федерального округа

Предложение предварительно проработано российской стороной и поддержано профильными ведомствами. Его принятие позволит значительно увеличить туристические потоки между странами, отметили в пресс-службе Ростуризма.

Сегодня россияне могут получить туристические визы через саудовские посольства и консульства, оформить въездные документы онлайн на портале Visit Saudi или непосредственно по прибытии в королевство. Визовый сбор составляет 118 долларов, в стоимость визы включена медицинская страховка на 26 000 долларов. Разрешение на въезд в Саудовскую Аравию действительно в течение года, общая продолжительность пребывания - 90 дней.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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