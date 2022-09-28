Цены на авиабилеты в Стамбул, Дубай и Астану остаются высокими

Редакция TourDom.ru выяснила глубину высокого спроса на авиабилеты из Москвы по востребованным зарубежным направлениям и, соответственно, когда можно ожидать снижения цен.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

На ближайшие даты в системах онлайн-бронирования обнаруживаются буквально единичные места на прямых рейсах «Аэрофлота» по маршруту Москва – Стамбул. Например, на завтра, 29 сентября, по состоянию на 11 часов в наличии осталось всего 2 билета по тарифу «комфорт». Перелет в одну сторону обойдется в 70 тыс. руб. Одно свободное место в экономклассе есть на 30 сентября за 68 тыс. руб., но, когда этот текст будет опубликован, его уже купят.

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1 октября можно улететь только в бизнес-классе за 140 тыс. руб.

Билеты на завтра, а также на 1 октября предлагает Red Wings по цене 150 тыс. руб. в один конец. Перевозка багажа включена в стоимость. 30 сентября наиболее «дешевый» вариант добраться до Турции без стыковки – кресло на самолете авиакомпании S7 за 230 тыс. руб.

Минимальная цена билета на прямой рейс 2 октября – 198 тыс. руб. – у «ИрАэро». На 3-е число перевозчик предлагает варианты за 140 тыс. руб.

С 4 октября тарифы резко снижаются. Перелет на борту «ИрАэро» в этот день обойдется в 80 тыс. руб. Если выбрать 5-е число, место в самолете этой авиакомпании можно забронировать всего за 68 тыс. руб., на борту Turkish Airlines – за 83. Перелет «Аэрофлотом» 6 октября предлагается за 70 тыс.

9-го числа можно добраться до крупнейшего города Турции уже за 58 тыс. руб., 10-го – за 52, и, наконец, в середине месяца доступны билеты за 35 тыс. руб.

Наиболее экономичный перелет из Москвы в Дубай 29 сентября – за 250 тыс. руб. в одну сторону – возможен на рейсе flydubai. Такие цены держатся до 1 октября включительно. Уже на 2-е число билет арабской авиакомпании можно забронировать за 92 тыс., а на 9 октября они продаются и вовсе за 77 тыс.