Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
5 минут назад

Пассажиры рейса Москва – Ереван провели ночь в Минводах

TourDom

Для пассажиров двух рейсов авиакомпании «Аэрофлот» 27 сентября путь из столицы в Ереван оказался слишком долгим. Из Шереметьево SU1702 и SU1868 вылетели по плану – в 17 и 18 часов соответственно. Но уже в пути были отправлены в аэропорт Минвод. На онлайн-табло южного аэропорта данных о рейсах нет, но, судя по данным Flightradar, первый борт сел там в 20:39. Следом и второй.

Пассажиры рейса Москва – Ереван провели ночь в Минводах
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Пассажиры SU1702 прождали нового борта 4 часа. И в 00:50 на другом Airbus A321 вылетели в аэропорт назначения. На месте они оказались в 02:50. По данным Flightradar, через час этот же самолет вылетел обратно в Минводы.

По информации онлайн-табло аэропорта Звартноц, прибытия рейса SU1868 ждут здесь сегодня в 11:15 по местному времени. Редакция TourDom.ru отправила запрос в авиакомпанию «Аэрофлот» с просьбой объяснить причину изменения маршрута и замены бортов.

Ранее TourDom.ru писал, как туристы застряли в аэропорту Домодедово вместо отдыха на Мальдивах.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители