Пассажиры рейса Москва – Ереван провели ночь в Минводах

Для пассажиров двух рейсов авиакомпании «Аэрофлот» 27 сентября путь из столицы в Ереван оказался слишком долгим. Из Шереметьево SU1702 и SU1868 вылетели по плану – в 17 и 18 часов соответственно. Но уже в пути были отправлены в аэропорт Минвод. На онлайн-табло южного аэропорта данных о рейсах нет, но, судя по данным Flightradar, первый борт сел там в 20:39. Следом и второй.