Пассажиры рейса Москва – Ереван провели ночь в Минводах

Для пассажиров двух рейсов авиакомпании «Аэрофлот» 27 сентября путь из столицы в Ереван оказался слишком долгим. Из Шереметьево SU1702 и SU1868 вылетели по плану – в 17 и 18 часов соответственно. Но уже в пути были отправлены в аэропорт Минвод. На онлайн-табло южного аэропорта данных о рейсах нет, но, судя по данным Flightradar, первый борт сел там в 20:39. Следом и второй.
Пассажиры SU1702 прождали нового борта 4 часа. И в 00:50 на другом Airbus A321 вылетели в аэропорт назначения. На месте они оказались в 02:50. По данным Flightradar, через час этот же самолет вылетел обратно в Минводы.
По информации онлайн-табло аэропорта Звартноц, прибытия рейса SU1868 ждут здесь сегодня в 11:15 по местному времени. Редакция TourDom.ru отправила запрос в авиакомпанию «Аэрофлот» с просьбой объяснить причину изменения маршрута и замены бортов.
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