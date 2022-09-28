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32 минуты назад

Туристка посоветовала не питаться в отелях Кавминвод и не пить воду

РИА "ФедералПресс"

Россиянка отдохнула в Кавминводах, осталась без денег, но с диареей. Ее отзыв публикует канал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс. Дзен».

«Слабительный эффект может настигнуть вас»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«С минеральной водой из источников шутки плохи: слабительный эффект может настигнуть вас в самый неподходящий момент», – отмечает туристка.

По ее словам, завтраки в отеле скудные, в кафе питаться понравилось больше. Она оценила местную кухню, которая не вызвала нареканий.

Первоначально гостья хотела жить не в отеле, а в квартире, которую нашла через интернет на две недели. Но, получив от нее переводом оплату в размере 30 %, арендодатель исчез.

Во время поездки туристке понравились больше всего сувениры и добродушные продавцы.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на платформе объявлений предлагают довезти бегущих от мобилизации до Грузии.

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