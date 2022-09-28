Турпоток в Забайкальском крае вырос почти на 10%

Туристический поток в Забайкальском крае вырос на 9% за прошлый год. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети ВКонтакте рассказала заместитель министра экономического развития региона Юлия Иванова.

Фото: Zab.ru Zab.ru

«Ожидаем, что из-за крупных объектов у нас на 30% вырастет количество рабочих мест. Сейчас начинает работу, такой крупный проект, как, например, санаторий «Кука», - сказала Иванова.

Она также отметила, что в этом году тоже ожидается приток туристов в регион.

Ранее сообщалось, что ленд-арт парку «Тужи» Даши Намдакова выделили 150 миллионов рублей из государственного бюджета. Деньги пошли на строительство спорткомплекса и очистных сооружений, а также на проведение электричества к парку.