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26 минут назад

Туристический поток в Забайкальском крае вырос почти на 10%

Туристический поток в Забайкальском крае вырос на 9% за прошлый год. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети ВКонтакте рассказала заместитель министра экономического развития региона Юлия Иванова.

Турпоток в Забайкальском крае вырос почти на 10%
Фото: Zab.ruZab.ru

«Ожидаем, что из-за крупных объектов у нас на 30% вырастет количество рабочих мест. Сейчас начинает работу, такой крупный проект, как, например, санаторий «Кука», - сказала Иванова.

Она также отметила, что в этом году тоже ожидается приток туристов в регион.

Ранее сообщалось, что ленд-арт парку «Тужи» Даши Намдакова выделили 150 миллионов рублей из государственного бюджета. Деньги пошли на строительство спорткомплекса и очистных сооружений, а также на проведение электричества к парку.

Кроме того, на отчёте деятельности регионального Минэконома за 2021 год говорилось о том, что на развитие парка требуется 2,8 миллиарда рублей. Эти деньги нужны для того, чтобы проложить к «Тужи» дорогу от федеральной трассы до села Укурик.

Новости путешествий,Юлия Иванова,
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