В Сочи зимой ожидают до миллиона туристов

Чаще всего туристы бронируют на зимний сезон отели в горном кластере города-курорта.
В Сочи в зимнем сезоне 2022/2023 годов ожидают до миллиона туристов. Такой прогноз по турпотоку сделали в администрации южного города.
По данным городских властей, путешественники активнее всего бронируют отели в горном кластере (уже зарезервировано 35% номерного фонда) и менее активно - в прибрежном (25%).
В грядущем зимнем сезоне гостям горных курортов будут доступны километры подготовленных горнолыжных трасс. Также к их услугам будут работать современные подъемники, развитая туринфраструктура.
К слову, по итогам всего 2022 года турпоток в Сочи должен превысить 7,2 млн человек. Это станет новым рекордом в современной истории Сочи.