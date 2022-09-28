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59 минут назад

В Сочи зимой ожидают до миллиона туристов

Inc-News

Чаще всего туристы бронируют на зимний сезон отели в горном кластере города-курорта.

В Сочи зимой ожидают до миллиона туристов
Фото: Inc-NewsInc-News

В Сочи в зимнем сезоне 2022/2023 годов ожидают до миллиона туристов. Такой прогноз по турпотоку сделали в администрации южного города.

По данным городских властей, путешественники активнее всего бронируют отели в горном кластере (уже зарезервировано 35% номерного фонда) и менее активно - в прибрежном (25%).

В грядущем зимнем сезоне гостям горных курортов будут доступны километры подготовленных горнолыжных трасс. Также к их услугам будут работать современные подъемники, развитая туринфраструктура.

К слову, по итогам всего 2022 года турпоток в Сочи должен превысить 7,2 млн человек. Это станет новым рекордом в современной истории Сочи.

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