В Сочи зимой ожидают до миллиона туристов

Чаще всего туристы бронируют на зимний сезон отели в горном кластере города-курорта.

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В Сочи в зимнем сезоне 2022/2023 годов ожидают до миллиона туристов. Такой прогноз по турпотоку сделали в администрации южного города.

По данным городских властей, путешественники активнее всего бронируют отели в горном кластере (уже зарезервировано 35% номерного фонда) и менее активно - в прибрежном (25%).

В грядущем зимнем сезоне гостям горных курортов будут доступны километры подготовленных горнолыжных трасс. Также к их услугам будут работать современные подъемники, развитая туринфраструктура.