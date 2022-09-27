Пассажир самолета потрогал соседку за грудь и попал под суд

Пассажир самолета домогался до попутчицы, сидевшей рядом, и был оштрафован в суде. Об этом сообщает издание Mirror.

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Мужчина летел на рейсе из Великобритании в Испанию авиакомпании Ryanair. Как рассказала англичанка, ее сосед по креслу весь полет к ней приставал. Пассажир делал предлагал ей уединиться вместе в туалете и потрогал ее за грудь.

Британская туристка пожаловалась на произошедшее бортпроводникам. Члены экипажа сообщили об инциденте полиции аэропорта в Испании, и сразу же после приземления самолета мужчину задержали. Гражданин Великобритании пробыл под стражей всю ночь, а затем его доставили в суд.