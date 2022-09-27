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2 часа назад

Пассажир самолета потрогал соседку за грудь и попал под суд

Мира Маркина

Пассажир самолета домогался до попутчицы, сидевшей рядом, и был оштрафован в суде. Об этом сообщает издание Mirror.

Пассажир самолета потрогал соседку за грудь и попал под суд
Фото: unsplash.comunsplash.com

Мужчина летел на рейсе из Великобритании в Испанию авиакомпании Ryanair. Как рассказала англичанка, ее сосед по креслу весь полет к ней приставал. Пассажир делал предлагал ей уединиться вместе в туалете и потрогал ее за грудь.

Британская туристка пожаловалась на произошедшее бортпроводникам. Члены экипажа сообщили об инциденте полиции аэропорта в Испании, и сразу же после приземления самолета мужчину задержали. Гражданин Великобритании пробыл под стражей всю ночь, а затем его доставили в суд.

Мужчина был обвинен в домогательствах и приговорен к штрафу в размере 2,5 тысячи фунтов стерлингов - около 158 тысяч рублей.

Ранее блогерша показала способ удвоить место в чемодане.

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