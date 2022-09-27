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44 минуты назад

Число туристов, прибывающих в Крым на поездах, выросло в 2,5 раза

Парламентская газета

Число туристов, прибывающих в Крым на поездах, выросло в 2,5 раза. Об этом в связи с отмечающимся сегодня, 27 сентября, Всемирным днем туризма, сообщил в своем Telegram-канале председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Число туристов, прибывающих в Крым на поездах, выросло
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Каждый день на полуостров прибывает от 10 до 12 поездов дальнего сообщения из разных регионов России. Кроме того, по Крымскому мосту ежедневно в обе стороны проезжает около 38 тысяч автомобилей.

В республике действует 446 пляжей, 1098 санаторно-курортных и гостиничных организаций на 160 700 мест, включая 48 организаций отдыха и оздоровления детей и 91 санаторий. По программе туристического кешбэка в республике работает 300 организаций, разрабатываются программы субсидирования предпринимателей.

До 1 октября в Правительство РФ будут внесены предложения по благоустройству исторических центров Алупки и Евпатории. По результатам конкурса Алупка получит 215 миллионов рублей, а Евпатория — 121 миллион рублей.

Кроме того, Крым стал победителем федерального конкурса на выделение субсидий в поддержку строительства модульных гостиниц и получит на реализацию этого начинания 300 миллионов рублей.

В этом году на полуостров приехало более пяти миллионов туристов. Это на 27 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но с чем это связано, — хорошо известно, отметил Константинов. По его оценке, в сложившейся ситуации, в условиях специальной военной операции и приостановки полетов в Крым, достигнутые итоги — очевидный успех.

«Люди едут в Крым на семейный отдых и оздоровление, реабилитацию, посещают наши уникальные пешеходные маршруты, музеи, театры и другие достопримечательности. Уверен, что свою славу как одного из главных российских курортов Крым сохранит на долгие годы!» — написал Константинов.

Новости путешествий,Правительство РФ,
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