Число туристов, прибывающих в Крым на поездах, выросло в 2,5 раза. Об этом в связи с отмечающимся сегодня, 27 сентября, Всемирным днем туризма, сообщил в своем Telegram-канале председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Каждый день на полуостров прибывает от 10 до 12 поездов дальнего сообщения из разных регионов России. Кроме того, по Крымскому мосту ежедневно в обе стороны проезжает около 38 тысяч автомобилей.

В республике действует 446 пляжей, 1098 санаторно-курортных и гостиничных организаций на 160 700 мест, включая 48 организаций отдыха и оздоровления детей и 91 санаторий. По программе туристического кешбэка в республике работает 300 организаций, разрабатываются программы субсидирования предпринимателей.

До 1 октября в Правительство РФ будут внесены предложения по благоустройству исторических центров Алупки и Евпатории. По результатам конкурса Алупка получит 215 миллионов рублей, а Евпатория — 121 миллион рублей.

Кроме того, Крым стал победителем федерального конкурса на выделение субсидий в поддержку строительства модульных гостиниц и получит на реализацию этого начинания 300 миллионов рублей.

В этом году на полуостров приехало более пяти миллионов туристов. Это на 27 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но с чем это связано, — хорошо известно, отметил Константинов. По его оценке, в сложившейся ситуации, в условиях специальной военной операции и приостановки полетов в Крым, достигнутые итоги — очевидный успех.