Еще одна авиакомпания вернет мобилизованным россиянам деньги

Еще одна крупная отечественная авиакомпания, «Якутия», пообещала мобилизованным россиянам полностью вернуть деньги за билеты. Об этом сообщается на сайте перевозчиков.

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«Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что для оформления возврата гражданам необходимо предъявить один из документов, дающих право на расторжение договора: повестку, справку из военкомата, мобилизационное предписание или другие подтверждающие факт призыва документы.

В случае если пассажир, призванный в ходе частичной мобилизации, убыл по месту службы и не может лично обратиться, возврат может быть произведен третьему лицу на основании доверенности. Также вынужденный возврат возможен членам семьи, если они собирались лететь вместе, при предъявлении документов, подтверждающих родство.