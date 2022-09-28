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1 час назад

Еще одна крупная авиакомпания вернет мобилизованным россиянам деньги за билеты

Lenta.ruиещё 21

Еще одна крупная отечественная авиакомпания, «Якутия», пообещала мобилизованным россиянам полностью вернуть деньги за билеты. Об этом сообщается на сайте перевозчиков.

Еще одна авиакомпания вернет мобилизованным россиянам деньги
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что для оформления возврата гражданам необходимо предъявить один из документов, дающих право на расторжение договора: повестку, справку из военкомата, мобилизационное предписание или другие подтверждающие факт призыва документы.

В случае если пассажир, призванный в ходе частичной мобилизации, убыл по месту службы и не может лично обратиться, возврат может быть произведен третьему лицу на основании доверенности. Также вынужденный возврат возможен членам семьи, если они собирались лететь вместе, при предъявлении документов, подтверждающих родство.

Ранее стало известно, что РЖД также пообещали вернуть деньги за неиспользованные билеты мобилизованным россиянам. Так, билеты на поезда дальнего следования, которые россияне не использовали в связи с их призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных плат и сборов.

Новости путешествий,РЖД,
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