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2 часа назад

Россияне массово перестали отдыхать в Турции

Lenta.ru

Россияне массово перестали отдыхать в Турции в 2022 году — специалисты туррынка сообщили о заметном снижении спроса по направлению. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне массово перестали отдыхать в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно данным туристического ведомства Турции, с января по август 2022 года на курорты страны приехали на 37,8 процента меньше отдыхающих из России, чем в аналогичный период 2019-го. По словам туроператоров, одной из основных причин значительного падения спроса стало сокращение авиаперевозки и связанная с ней дороговизна авиабилетов.

«За три летних месяца россияне совершили в Турцию 2 149 484 поездки. Это на 10 процентов больше, чем летом 2021 года (1,9 миллиона), но рост в полном смысле этого слова "мнимый": он достигнут только за счет потерянных для туризма в 2021 году двух третей июня», — отметили в АТОР.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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