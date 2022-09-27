Россияне массово перестали отдыхать в Турции

«За три летних месяца россияне совершили в Турцию 2 149 484 поездки. Это на 10 процентов больше, чем летом 2021 года (1,9 миллиона), но рост в полном смысле этого слова "мнимый": он достигнут только за счет потерянных для туризма в 2021 году двух третей июня», — отметили в АТОР.