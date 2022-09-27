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2 часа назад

Более пяти миллионов туристов посетили Крым в этом году

Парламентская газета

Несмотря на приостановку полетов в Крым, курортный сезон в Крыму состоялся. С начала года полуостров посетили более 5,26 миллиона туристов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Более пяти миллионов туристов посетили Крым в этом году
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В этом году туристический поток на полуостров был меньше, чем в прошлом, в связи с ограничением авиационного сообщения, однако развитие отрасли не останавливается, продолжается работа по модернизации инфраструктуры туризма, наращиванию номерного фонда, реализуются крупные инвестиционные проекты, отметил Аксенов.

«В XIX веке Крым называли Русской Ривьерой, в ХХ веке — всесоюзной здравницей. От нас зависит, как его будут называть в XXI столетии. Наша стратегическая задача — превращение полуострова в круглогодичный курорт мирового уровня. Уверен, мы ее решим», — написал он.

Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма, который является важнейшей отраслью экономики Крыма. По ранее высказывавшимся прогнозам экспертов, до конца года полуостров посетят около шести миллионов туристов.

Минувший 2021 год стал рекордным в постсоветской истории Крыма — его посетили 9,5 миллиона отдыхающих.

Новости путешествий,Сергей Аксенов,
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