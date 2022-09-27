Более пяти миллионов туристов посетили Крым в этом году

Несмотря на приостановку полетов в Крым, курортный сезон в Крыму состоялся. С начала года полуостров посетили более 5,26 миллиона туристов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

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В этом году туристический поток на полуостров был меньше, чем в прошлом, в связи с ограничением авиационного сообщения, однако развитие отрасли не останавливается, продолжается работа по модернизации инфраструктуры туризма, наращиванию номерного фонда, реализуются крупные инвестиционные проекты, отметил Аксенов.

«В XIX веке Крым называли Русской Ривьерой, в ХХ веке — всесоюзной здравницей. От нас зависит, как его будут называть в XXI столетии. Наша стратегическая задача — превращение полуострова в круглогодичный курорт мирового уровня. Уверен, мы ее решим», — написал он.

Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма, который является важнейшей отраслью экономики Крыма. По ранее высказывавшимся прогнозам экспертов, до конца года полуостров посетят около шести миллионов туристов.