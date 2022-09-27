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24 минуты назад

Стало известно, где предпочитают отдыхать россияне

RusTurkey.com

Каждый третий россиянин, отдыхавший этим летом за границей, выбрал Турцию, - показало исследование ВЦИОМ.

Стало известно, где предпочитают отдыхать россияне
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

Были популярны у россиян и другие места летнего отдыха: так, в Абхазии провели отпуск 14% наших сограждан, в Казахстане – 11%, многие выбирали для отдыха Таиланд, Египет, ОАЭ, Армению, Испанию, Беларусь и Узбекистан, - передает РИА Новости.

Из российских городов у туристов по традиции самыми востребованными стали Москва и Санкт-Петербург, но не только: останавливались они и в Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Челябинске, Махачкале и Калининграде.

Уточняется, что больше всего россиянам в отдыхе по стране понравилась красивая природа, чистый воздух, реки, озера, климат, хорошая погода, активный отдых, достопримечательности, архитектура, - говорится в материалах исследования.

Новости путешествий,ВЦИОМ,
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