Авиапассажирка поймала соседа за просмотром порно и застыдила его

Британская радиоведущая Лорен Филлипс (Lauren Phillips) во время эфира рассказала, как во время недавнего полета поймала своего попутчика за просмотром на борту домашнего порно. Об этом пишет Daily Mail.

По словам радиоведущей, пассажир самолета, который сидел на соседнем от нее кресле, смотрел непристойные видео со своего телефона, при этом один и тот же ролик он просмотрел 25 раз подряд. Филлипс призналась, что ей стало еще более стыдно и неловко, когда она увидела совместную фотографию попутчика и его девушки, которая стояла на домашнем экране смартфона — британка поняла, что мужчина смотрел ролики с участием себя и другой женщины.