Туроператоры: у большинства россиян нет проблем при выезде за границу

В беседе с РИА Новости представители туроператоров отметили, что случаи, когда граждан России разворачивают на границе из-за полученной повестки, можно пересчитать по пальцам. Отмены туров на этом этапе практически исключены.

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В основном на таможне задают разные вопросы и просят показать обратный билет.

Но участились случаи, когда путешественники сами отменяют бронь из-за того, что повестка уже пришла или она может прийти. Также россияне сейчас начали действовать как в пандемию, заказывать туры на 3-4-5 дней до вылета.

Однако по словам вице-президента АТОР по вопросам выездного туризма, главы туроператора Space Travel Артура Мурадяна, их клиенты сталкивались с письменным отказом на вылет. В частности, туристу было отказано в посещении ОАЭ.