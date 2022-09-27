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1 час назад

Туроператоры заверили, что у большинства россиян нет проблем при выезде за границу

runews24.ru

В беседе с РИА Новости представители туроператоров отметили, что случаи, когда граждан России разворачивают на границе из-за полученной повестки, можно пересчитать по пальцам. Отмены туров на этом этапе практически исключены.

Туроператоры: у большинства россиян нет проблем при выезде за границу
Фото: runews24.rurunews24.ru

В основном на таможне задают разные вопросы и просят показать обратный билет.

Но участились случаи, когда путешественники сами отменяют бронь из-за того, что повестка уже пришла или она может прийти. Также россияне сейчас начали действовать как в пандемию, заказывать туры на 3-4-5 дней до вылета.

Однако по словам вице-президента АТОР по вопросам выездного туризма, главы туроператора Space Travel Артура Мурадяна, их клиенты сталкивались с письменным отказом на вылет. В частности, туристу было отказано в посещении ОАЭ.

Мурадян отметил, что ответственность за переход через границу лежит только на туристе, поэтому он обратил внимание путешественников, что необходимо с собой брать весь пакет документов вместе с договором.

Новости путешествий,Артур Мурадян,
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