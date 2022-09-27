СМИ: россияне сталкиваются с аннуляцией туров за границу

Большинство граждан России не сталкиваются с проблемами при выезде из страны, однако существуют единичные аннуляции туров — как от туристов, имеющих на руках повестки в связи с частичной мобилизацией, так и от тех, у кого повесток нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.
Туроператоры сообщают, что произошел спад продаж на 25-30%. В Space Travel сообщили, что отказов по забронированным турам нет. Все туристы вылетали за рубеж 24 и 25 сентября без задержаний, однако на границе спрашивают, когда реально был забронирован тур, и просят предъявить обратные билеты.
Поступают запросы на аннуляцию от туристов, которые не получали повестки. Объем таких аннуляций сейчас оценивается в 30% от объема туров, отправленных на неделе до новостей о частичной мобилизации.
При этом в Tez Tour говорят о стабильном спросе на туры со стороны клиентов. Однако подобно весне 2022 года, основной объем бронирований приходится преимущественно за несколько дней до выезда на отдых.
По данным АТОР, число аннуляций путевок растет. Россияне отменяют поездки не только на ближайшее время, но и на более поздние даты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».