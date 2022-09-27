СМИ: россияне сталкиваются с аннуляцией туров за границу

Большинство граждан России не сталкиваются с проблемами при выезде из страны, однако существуют единичные аннуляции туров — как от туристов, имеющих на руках повестки в связи с частичной мобилизацией, так и от тех, у кого повесток нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Фото: nsn.fm nsn.fm

Туроператоры сообщают, что произошел спад продаж на 25-30%. В Space Travel сообщили, что отказов по забронированным турам нет. Все туристы вылетали за рубеж 24 и 25 сентября без задержаний, однако на границе спрашивают, когда реально был забронирован тур, и просят предъявить обратные билеты.

Поступают запросы на аннуляцию от туристов, которые не получали повестки. Объем таких аннуляций сейчас оценивается в 30% от объема туров, отправленных на неделе до новостей о частичной мобилизации.

При этом в Tez Tour говорят о стабильном спросе на туры со стороны клиентов. Однако подобно весне 2022 года, основной объем бронирований приходится преимущественно за несколько дней до выезда на отдых.