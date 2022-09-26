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19 минут назад

«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

TourDomиещё 1

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении прямых регулярных рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полетная программа стартует 1 октября, сообщает пресс-служба нацпера.

«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, перелеты из Шереметьево на египетские курорты будут выполняться ежедневно. Отправление самолета в Шарм-эль-Шейх назначено на 08:30, а прибытие в Египет – в 14:15 по местному времени. В Хургаду борт будет летать в 08:05 или 09:10, в зависимости от дня недели. Пока в системе бронирования перевозчика имеются предложения по обоим направлениям только на октябрь.

Рейсы планируется выполнять на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Минимальная стоимость авиабилета с вылетом 1 октября и возвратом 8-го на Синайский полуостров составляет около 87 тыс. руб., а в Хургаду – от 65 700 руб. на пассажира.

Отметим, ранее авиакомпания «Россия» объявила об открытии продаж билетов на рейсы из Сочи на египетские курорты с 30 октября. Здесь цена на полет в обе стороны составит порядка 37 тыс. руб. В свою очередь, у туристов из Москвы есть возможность уже сейчас приобрести билеты на транзитные полеты через Сочи. Так, в начале ноября билет в Хургаду или Шарм-эль-Шейх из Шереметьево с пересадкой в сочинском хабе обойдется примерно в 32–34 тыс. руб. на человека.

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