«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении прямых регулярных рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полетная программа стартует 1 октября, сообщает пресс-служба нацпера.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, перелеты из Шереметьево на египетские курорты будут выполняться ежедневно. Отправление самолета в Шарм-эль-Шейх назначено на 08:30, а прибытие в Египет – в 14:15 по местному времени. В Хургаду борт будет летать в 08:05 или 09:10, в зависимости от дня недели. Пока в системе бронирования перевозчика имеются предложения по обоим направлениям только на октябрь.

Рейсы планируется выполнять на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Минимальная стоимость авиабилета с вылетом 1 октября и возвратом 8-го на Синайский полуостров составляет около 87 тыс. руб., а в Хургаду – от 65 700 руб. на пассажира.