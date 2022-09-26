Популярная африканская страна смягчила ограничения для россиян

Кения смягчила ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян, — власти республики разрешили посещать популярную африканскую страну невакцинированным туристам. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно обновленным протоколам, теперь посещать Кению смогут не только привитые против COVID-19 путешественники, но и те, кто не проходил вакцинацию (при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до вылета).

Отмечается, что любой отдыхающий старше 12 лет без подтверждения вакцинации или ПЦР-теста, а также с симптомами, похожими на грипп, должен пройти экспресс-тест на антиген за свой счет. Стоимость исследования составляет 30 долларов (примерно 1,7 тысячи рублей). При положительном результате теста на антиген, турист обязан не только самоизолироваться, но и сделать ПЦР-тест. При этом в АТОР добавили, что путешественникам вне зависимости от статуса вакцинации, прибывающим в республику с симптомами, похожими на грипп, необходимо заполнить форму на платформе Jitenge.