Известная авиакомпания поменяет самолеты на безвредные для планеты

Известная британская лоу-кост-авиакомпания EasyJet представила стратегию по достижению нулевых выбросов.

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Так, к 2050 году самолеты компании полностью перейдут на безвредные для окружающей среды реактивные двигатели на водороде. Таким образом EasyJet планирует сократить выбросы углекислого газа на 35% к 2035 году в рамках своей новой стратегии.

Другие планы компании в новой стратегии включают использование экологичного авиационного топлива, более экономичных самолетов и улавливание углерода для достижения цели.

В частности, сокращение примерно на 15% текущих выбросов, будет достигнуто за счет замены парка обычных самолетов, работающих на керосине.

При этом компании отметили, что с 2000 года они уже на одну треть сократили выбросы углерода на одного пассажира на километр.