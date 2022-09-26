Turkish Airlines не будут летать в города России и Белоруссии до 31 декабря

Авиакомпания Turkish Airlines продлила до конца года решение о приостановке полетов в Екатеринбург, Минск, Сочи, Краснодар и Ростов. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на газету Sabah.

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"Авиакомпания Turkish Airlines продлила свое решение о приостановке полетов в Екатеринбург, Минск, Сочи, Украину, Краснодар и Ростов в связи с закрытием воздушного пространства Украины для гражданских рейсов", — говорится в публикации.

Отмечается, что рейсы в/из Екатеринбурга, Минска, Сочи, Украины, Краснодара и Ростова отменены до 31 декабря 2022 года (включительно).

Ранее стало известно, что компания "Аэрофлот" возобновляет полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, с 9 октября возобновляются полеты в Коломбо (Шри-Ланка), сообщается в Telegram-канале авиакомпании. Пока рейсы будут выполняться два раза в неделю. С 30 октября "Аэрофлот" также начнет выполнять рейсы в Бангкок с частотой семь раз в неделю. С 2 ноября планируется запуск рейсов на Гоа, рассказали в компании.