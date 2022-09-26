Как будут привлекать туристов в Мурманскую область: инфраструктура и новые проекты

Власти Мурманской области совместно с федеральными коллегами планируют развивать туризм в регионе. «ФедералПресс» рассказывает, что в области сделают в сфере туризма в ближайшее время.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В регионе реализуется несколько крупных проектов в сфере туризма вместе с госкорпорацией и инвесторами. Хорошая амбициозная задача – увеличить турпоток в два раза, это возможно сделать за пару-тройку лет», – отметил член комитета Госдумы РФ по туризму Алексей Волоцков.

Планируется развивать не только раскрученные локации, но и пока недооцененные места. Например, речь идет о кластере «Беломорье». В рамках проекта у красивейших мест региона появится современная инфраструктура.

Для развития рыбалки в области необходимы шкерни, места для приготовления, отмечают специалисты. Гостям Кольского Заполярья будут предлагать новые форматы поездок. В частности, в этом году одним из необычных проектов станет экскурсия Лапландского заповедника «Как просыпается мир».