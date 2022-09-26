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24 минуты назад

Как будут привлекать туристов в Мурманскую область: инфраструктура и новые проекты

РИА "ФедералПресс"

Власти Мурманской области совместно с федеральными коллегами планируют развивать туризм в регионе. «ФедералПресс» рассказывает, что в области сделают в сфере туризма в ближайшее время.

Как будут привлекать туристов в Мурманскую область: инфраструктура и новые проекты
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В регионе реализуется несколько крупных проектов в сфере туризма вместе с госкорпорацией и инвесторами. Хорошая амбициозная задача – увеличить турпоток в два раза, это возможно сделать за пару-тройку лет», – отметил член комитета Госдумы РФ по туризму Алексей Волоцков.

Планируется развивать не только раскрученные локации, но и пока недооцененные места. Например, речь идет о кластере «Беломорье». В рамках проекта у красивейших мест региона появится современная инфраструктура.

Для развития рыбалки в области необходимы шкерни, места для приготовления, отмечают специалисты. Гостям Кольского Заполярья будут предлагать новые форматы поездок. В частности, в этом году одним из необычных проектов станет экскурсия Лапландского заповедника «Как просыпается мир».

Путешественники смогут подняться в два часа ночи и прогуляться под незаходящим полярным солнцем. Подробности о путешествиях в регионе можно узнать в спецпроекте «ФедералПресс». Ранее «ФедералПресс» сообщал, что жители РФ все чаще рассматривают Мурманскую область как интересное направление для туризма. Фото: ФедералПресс / Анна Крючкова

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