Жители Тарусы отправились в кругосветку «на буханке»

Житель Тарусы Николай Баландинский со своим приятелем-путешественником Александром Холодным отправился во второе кругосветное путешествие. Причём и во второй раз едут они на «буханке».

Фото: Калуга 24 Калуга 24

Их путь пройдёт через все российские республики северного Кавказа, Грузию и Армению. Затем путешественники побывают в Иране, Ираке, Сирии, Иордании и Ливане. Хотят они заехать и в Австралию, и в Антарктиду — единственные континенты, которые не посетили в первую кругосветку.

Побывают они в Южной Америке и в Северной. По всему российскому маршруту путешественники будут высаживать секвойи. Обещали, вернувшись из путешествия, привести секвойи и в Тарусу.