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1 час назад

Житель Тарусы во второй раз отправился в кругосветку «на буханке»

Калуга 24

Житель Тарусы Николай Баландинский со своим приятелем-путешественником Александром Холодным отправился во второе кругосветное путешествие. Причём и во второй раз едут они на «буханке».

Жители Тарусы отправились в кругосветку «на буханке»
Фото: Калуга 24Калуга 24

Их путь пройдёт через все российские республики северного Кавказа, Грузию и Армению. Затем путешественники побывают в Иране, Ираке, Сирии, Иордании и Ливане. Хотят они заехать и в Австралию, и в Антарктиду — единственные континенты, которые не посетили в первую кругосветку.

Побывают они в Южной Америке и в Северной. По всему российскому маршруту путешественники будут высаживать секвойи. Обещали, вернувшись из путешествия, привести секвойи и в Тарусу.

Кстати, путешественники могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса, если на этот раз промчатся по всем континентам на «буханке».

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