Назван срок начала снижения цен на авиабилеты за рубеж

В настоящее время спрос на авиабилеты за рубеж находится на пике, снижение цен на перелеты стоит ожидать уже с 1 октября 2022 года. Соответствующие сроки назвал глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Так, улететь в начале октября из Москвы в Дубай можно за 65,3 тысячи рублей на человека в одну сторону, в Стамбул — от 76,2 тысячи. При этом с середины месяца тарифы окончательно стабилизируются: за перелет по маршруту Москва — Стамбул авиакомпания «Аэрофлот» просит 33,2 тысячи рублей на человека, Москва — Дубай — от 72,5 тысячи. Также с 15 октября снижается стоимость перелетов по маршрутам Москва — Ташкент (17,2 тысячи рублей на человека в одну сторону), Москва — Ереван (15,7 тысячи) и Москва — Алматы (11,9 тысячи).