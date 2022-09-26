Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
51 минуту назад

Назван срок начала снижения цен на авиабилеты за рубеж

Lenta.ru

В настоящее время спрос на авиабилеты за рубеж находится на пике, снижение цен на перелеты стоит ожидать уже с 1 октября 2022 года. Соответствующие сроки назвал глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Назван срок начала снижения цен на авиабилеты за рубеж
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, улететь в начале октября из Москвы в Дубай можно за 65,3 тысячи рублей на человека в одну сторону, в Стамбул — от 76,2 тысячи. При этом с середины месяца тарифы окончательно стабилизируются: за перелет по маршруту Москва — Стамбул авиакомпания «Аэрофлот» просит 33,2 тысячи рублей на человека, Москва — Дубай — от 72,5 тысячи. Также с 15 октября снижается стоимость перелетов по маршрутам Москва — Ташкент (17,2 тысячи рублей на человека в одну сторону), Москва — Ереван (15,7 тысячи) и Москва — Алматы (11,9 тысячи).

Для сравнения, перелет 28 сентября из Москвы в Дубай с тремя пересадками обойдется от 173,2 тысячи рублей на человека в одну сторону, в Стамбул — от 178,5 тысячи, в Алматы — от 62,4 тысячи. Дороже всего предлагаются авиабилеты в Ереван — за полет в одну сторону с пересадками россиянам необходимо заплатить 187,9 тысячи рублей, в Ташкент — 221,8 тысячи. При этом в АТОР отметили, что доступных билетов на прямые рейсы из Москвы в ОАЭ, Турцию, Казахстан до конца сентября нет.

Новости путешествий,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители