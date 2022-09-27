Россияне обнаружили необычный способ отправиться в Турцию

Россияне, желающие уехать за границу, стали покидать страну на яхтах. Об этом пишет портал TourDom.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным издания, необычный способ выехать за рубеж граждане России обнаружили в соцсетях. Туристам предлагают отправиться из Сочи или Севастополя в Турцию на яхте.

Так, россияне уже сейчас могут приобрести билет на судно, которое отправится из Севастополя в турецкий Синоп 29 сентября. Стоимость поездки — 150 тысяч рублей. При этом в объявлении говорится, что детей и животных в путешествие брать запрещено. Более того, загранпаспорта пассажиров должны быть действительным в течение следующих шести месяцев.