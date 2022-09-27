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1 час назад

Россияне обнаружили необычный способ отправиться в Турцию

Lenta.ruиещё 3

Россияне, желающие уехать за границу, стали покидать страну на яхтах. Об этом пишет портал TourDom.

Россияне обнаружили необычный способ отправиться в Турцию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, необычный способ выехать за рубеж граждане России обнаружили в соцсетях. Туристам предлагают отправиться из Сочи или Севастополя в Турцию на яхте.

Так, россияне уже сейчас могут приобрести билет на судно, которое отправится из Севастополя в турецкий Синоп 29 сентября. Стоимость поездки — 150 тысяч рублей. При этом в объявлении говорится, что детей и животных в путешествие брать запрещено. Более того, загранпаспорта пассажиров должны быть действительным в течение следующих шести месяцев.

Также россиянам предложили оправиться в турецкий город Трабзон из Сочи. Отмечается, что яхта может уместить максимум восемь человек. Все остальные подробности раскрываются только по телефону.

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