Россияне обнаружили необычный способ отправиться в Турцию

Россияне, желающие уехать за границу, стали покидать страну на яхтах. Об этом пишет портал TourDom.
По данным издания, необычный способ выехать за рубеж граждане России обнаружили в соцсетях. Туристам предлагают отправиться из Сочи или Севастополя в Турцию на яхте.
Так, россияне уже сейчас могут приобрести билет на судно, которое отправится из Севастополя в турецкий Синоп 29 сентября. Стоимость поездки — 150 тысяч рублей. При этом в объявлении говорится, что детей и животных в путешествие брать запрещено. Более того, загранпаспорта пассажиров должны быть действительным в течение следующих шести месяцев.
Также россиянам предложили оправиться в турецкий город Трабзон из Сочи. Отмечается, что яхта может уместить максимум восемь человек. Все остальные подробности раскрываются только по телефону.