Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

В Тихом океане появился новый остров

Мира Маркина

Рядом с центральными островами Тонга после извержения подводного вулкана, проснувшегося после 16 лет спячки, в юго-западной части Тихого океана появился новый остров. Об этом сообщает CNN. Извержение произошло в начале сентября.

В Тихом океане появился новый остров
Фото: Legion-mediaLegion-media

Наблюдения показали, что 10 сентября лава и обломки скал появились на поверхности океана в 25 километрах к юго-западу от острова Лэйт. Также из воды поднимались столбы пара и пепла.

За несколько дней обломки образовали новый остров площадью 4000 квадратных метров и высотой 10 метров, к 20 сентября остров вырос до 24 тысяч квадратных метров.

Ученые отметили, что новый участок суши вряд ли просуществует долго. Он снова погрузится в «Огненное кольцо» Тихого океана гораздо раньше, чем до него доберутся исследователи.

Ранее «Рамблер» писал, что пугающий смерч в Сочи застал туристов в самолете.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители