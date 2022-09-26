В Тихом океане появился новый остров

Рядом с центральными островами Тонга после извержения подводного вулкана, проснувшегося после 16 лет спячки, в юго-западной части Тихого океана появился новый остров. Об этом сообщает CNN. Извержение произошло в начале сентября.

Фото: Legion-media Legion-media

Наблюдения показали, что 10 сентября лава и обломки скал появились на поверхности океана в 25 километрах к юго-западу от острова Лэйт. Также из воды поднимались столбы пара и пепла.

За несколько дней обломки образовали новый остров площадью 4000 квадратных метров и высотой 10 метров, к 20 сентября остров вырос до 24 тысяч квадратных метров.

Ученые отметили, что новый участок суши вряд ли просуществует долго. Он снова погрузится в «Огненное кольцо» Тихого океана гораздо раньше, чем до него доберутся исследователи.