Turkish Airlines отложила два рейса из Москвы в Анталью на 13 часов

Авиакомпания Turkish Airlines перенесла сегодня два ночных рейса из Москвы в Анталью. По данным онлайн табло аэропорта Домодедово, TK 3147, который должен был вылететь в 3:45, задерживается до 16:10. Вылет другого, TK 3151, запланирован теперь вместо 3:35 в 16:45.

Фото: tourdom tourdom

По сведениям турагентств, информация о задержках появилась в полвторого ночи, когда туристы уже прибыли в Домодедово. Авиакомпания разместила пассажиров в гостинице.

«Мои клиенты недовольны: в результате они теряют день отдыха. Даже если самолет вылетит в назначенное время, теперь они доберутся до отеля уже поздно ночью», - рассказал редакции TourDom один из турагентов.