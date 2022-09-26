Turkish Airlines отложила два рейса из Москвы в Анталью на 13 часов

Авиакомпания Turkish Airlines перенесла сегодня два ночных рейса из Москвы в Анталью. По данным онлайн табло аэропорта Домодедово, TK 3147, который должен был вылететь в 3:45, задерживается до 16:10. Вылет другого, TK 3151, запланирован теперь вместо 3:35 в 16:45.
По сведениям турагентств, информация о задержках появилась в полвторого ночи, когда туристы уже прибыли в Домодедово. Авиакомпания разместила пассажиров в гостинице.
«Мои клиенты недовольны: в результате они теряют день отдыха. Даже если самолет вылетит в назначенное время, теперь они доберутся до отеля уже поздно ночью», - рассказал редакции TourDom один из турагентов.
Подписчики телеграм-канала «Крыша Турдома» отмечают, что в последнее время у турецкой авиакомпании нередко возникают сбои - переносы рейсов и проблемы с доставкой багажа. «Когда я улетала из Москвы, два самолета Turkish Airlines отправились позже на 4 и 6 часов. Написано было: «закрытие воздушного пространства» и «задержка вылета из Антальи». Вчера летела обратно из Даламана - та же история». По информации турагентств, в прошедшую субботу самолеты турецкого перевозчика прибывали в Москву без багажа, причем это произошло не впервые.