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1 час назад

Turkish Airlines отложила два рейса из Москвы в Анталью на 13 часов

TourDom

Авиакомпания Turkish Airlines перенесла сегодня два ночных рейса из Москвы в Анталью. По данным онлайн табло аэропорта Домодедово, TK 3147, который должен был вылететь в 3:45, задерживается до 16:10. Вылет другого, TK 3151, запланирован теперь вместо 3:35 в 16:45.

Turkish Airlines отложила два рейса из Москвы в Анталью на 13 часов
Фото: tourdomtourdom

По сведениям турагентств, информация о задержках появилась в полвторого ночи, когда туристы уже прибыли в Домодедово. Авиакомпания разместила пассажиров в гостинице.

«Мои клиенты недовольны: в результате они теряют день отдыха. Даже если самолет вылетит в назначенное время, теперь они доберутся до отеля уже поздно ночью», - рассказал редакции TourDom один из турагентов.

Подписчики телеграм-канала «Крыша Турдома» отмечают, что в последнее время у турецкой авиакомпании нередко возникают сбои - переносы рейсов и проблемы с доставкой багажа. «Когда я улетала из Москвы, два самолета Turkish Airlines отправились позже на 4 и 6 часов. Написано было: «закрытие воздушного пространства» и «задержка вылета из Антальи». Вчера летела обратно из Даламана - та же история». По информации турагентств, в прошедшую субботу самолеты турецкого перевозчика прибывали в Москву без багажа, причем это произошло не впервые.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,Turkish Airlines,
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