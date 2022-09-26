Россиянам предложили билеты за границу по цене автомобиля

Россиянам, желающим срочно выехать за границу, предложили воспользоваться частным самолетом или приобрести отказной тур. Об этом пишет портал TourDom.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным издания, искать свободные места нужно у компаний, занимающихся организацией бизнес-авиации на условиях джет-шеринга. Отмечается, что несколько рейсов отправятся в Стамбул в понедельник, 26 сентября, из московского аэропорта Внуково.

Так, билеты на утренние полеты были фактически по цене автомобиля — от миллиона рублей. Примерно такая же стоимость на вечерний рейс, а также за вылет в том же направлении из Казани на бизнес-джете Challenger. В два раза дешевле россияне могут улететь из Москвы в Стамбул во вторник, 27 сентября. Билеты на вечерний рейс чартером авиакомпании «Ямал» предлагались за 508 тысяч рублей.